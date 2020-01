A Unidade de Pronto-atendimento (UPA) Leste, que fica no bairro Vera Cruz, está interditada desde a noite de sexta-feira (24), quando a água do rio Arrudas inundou a avenida dos Andradas, onde a unidade está situada.

Funcionários trabalham na manhã deste sábado (25) na limpeza do local, mas não puderam informar mais detalhes sobre a ocorrência. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que está trabalhando na assepsia do local e só vai retomar o funcionamento quando não houver mais risco de tempestade e consequente alagamento no local. Os pacientes que estavam em tratamento na unidade foram transferidos para outras.

Região assolada

A chuva de sexta-feira, maior da história de Belo Horizonte, encheu de água vários pontos da região Leste. Na avenida Silviano Brandão, vídeos divulgados à noite mostram a enxurrada que tomou a esquina com a rua Conselheiro Rocha, no Horto.

O comerciante Wilson Rocha, dono de uma autoescola na região, contou que o estrago só não foi pior porque ele tinha protetores na porta da loja. "Fiquei até 1h aqui limpando para os alunos chegarem no sábado cedo, desta vez não perdi nada", afirmou. Segundo ele, esta não é a primeira vez que a água entra no local e em uma das ocasiões, a inundação subiu mais de um metro dentro do imóvel.

Moradores da rua Felipe Camarão, na esquina seguinte, perderam mais no alagamento dessa sexta-feira. Segundo o repositor David Melo Cunha, a água subiu duas vezes, uma por volta das 19h30 e outra às 22h. "Tinha acabado de limpar a sujeira da primeira cheia e a outra veio", disse. David precisou jogar o colchão, um sofá e roupas fora. "Todo ano é isso, nos três anos que moro aqui tenho esse prejuízo quando chove".



Vejo vídeo da inundação: