O vídeo de uma idosa de 82 anos "rezando" com a Alexa – assistente virtual da Amazon – em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, viralizou na web no último final de semana.

Tudo começou quando a auxiliar de marketing Jessica Meireles, de 29 anos, neta de Elza das Dores Santana, postou no Twitter que a avó estava utilizando a assistente virtual para acompanhá-la nas orações.

Demos uma Alexa pra minha avó, agora a Alexa tá rezando o terço no meio do almoço. — FALA JEJÉ (@JeMeireles13) December 25, 2021

A publicação feita no Natal foi curtida por 132,1 mil pessoas na rede social e compartilhada por mais de sete mil usuários até a tarde desta segunda-feira (27).

Agora ela foi pra oração de São Francisco pic.twitter.com/fBGL2PMtO6 — FALA JEJÉ (@JeMeireles13) December 25, 2021

Quem vê a dona Elza entoando a oração de São Francisco com a Alexa nem imagina que a relação delas "nem sempre foi boa".

"Minha avó dizia que a assistente virtual era chata e que falava demais, mas gostava da brincadeira... Cada uma em um canto", lembra a neta da idosa.

A auxiliar de marketing ainda conta que a família teve a ideia de presentear a idosa com o aparelho para que ela se lembrasse dos remédios, mas que, de vez em quando, o excesso de lembretes acaba "incomodando" a senhora.

"Minha avó me contou hoje que 15 minutos antes de tomar os remédios a Alexa já avisa que está chegando o horário, e que ela tem que 'brigar' para que o aparelho não fale várias vezes que está na hora", contou aos risos.

A neta revelou ainda que a idosa tem familiaridade com tecnologias. Possui Whatsapp, YouTube e usa outros aplicativos, mas que ainda não tinha tanta facilidade com a Alexa: "no almoço de Natal resolvi ajudá-la a entender os comandos e como comunicar com o aparelho", contou.

Quando fez a postagem na rede social da curiosa "funcionalidade" da Alexa, Jéssica não imaginava que teria tamanha repercussão.

"Quando postei achei que seria algo que os amigos mais próximos iriam interagir e ficaria por isso mesmo. Agora recebo mensagem de gente de toda parte... Alguns dizem que a mãe ou a avó faz o mesmo e outros que nunca haviam pensado em usar a Alexa para lembrar o idoso dos remédios", contou.

“Os comentários estão bem engraçados e carinhosos, até sobre minha avó ser a salvação numa possível rebelião das máquinas já recebi. Confesso que ri bastante tentando imaginar a situação”, finaliza.

Veja um mini-depoimento de Elza das Dores Santana:

Vídeo de idosa ‘rezando’ com a Alexa em Contagem, na Grande BH, viraliza na Web



📸 Arquivo Pessoal pic.twitter.com/K3f7cn3NJ8 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 27, 2021

Leia mais:

Audiência de conciliação com CBTU termina sem acordo e metrô de BH segue em escala mínima

Prazo para renegociar dívidas com a prefeitura de BH termina nesta segunda

Sesc oferece 21 vagas de emprego em BH e outras 9 cidades de Minas; confira oportunidades