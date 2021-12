Uma vaca foi encontrada sedada e amarrada dentro do porta-malas de um carro, no interior de Ipuiuna, no Sul de Minas, na noite da última terça-feira (7). Conforme a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região quando viram pessoas saírem do veículo e entrarem correndo em uma mata próxima. A corporação não informou quantos suspeitos haviam.

Ao vasculharem o carro, os policiais encontraram o animal sedado e amarrado por cordas. No local também havia seringas, um facão, ferramentas e anestésicos, possivelmente usados para o furto do gado. Os materiais foram apreendidos.

No veículo também havia seringas, um facão, ferramentas e anestésicos.

O carro foi encaminhado ao pátio do Detran. Ainda segundo a PM, a vaca ficou sob os cuidados de um morador próximo até que o dono do animal seja identificado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e as investigações continuarão com a Pollícia Cívil.



(*) Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Raíssa Pedrosa



Leia mais:

Minas confirma 15 óbitos e 485 novos casos de Covid em 24 horas

Santa Casa de Sacramento denuncia golpe de mais de R$ 580 mil