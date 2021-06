A Vale diminuiu o nível de emergência da barragem Sul Inferior, na minas de Gongo Soco, em Barão de Cocais, Região Central de Minas. O anúncio foi feito nesta sexta (18) e traz o risco de emergência de 2 - chamado anomalia não controlada- para o 1 – considerado o mais seguro na claficação do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (Paebm). A mudança na classificação significa o aumento da segurança e estabilidade da estrutura.

Mesmo com a redução do nível de emergência, as famílias que foram removidas de suas moradias pelo risco de rompimento da barragem, ainda não podem voltar para casa. Tudo isso porque, uma outra barragem do complexo – a Sul Superior – ainda permanece no nível 3 de classificação desde março de 2019.





De acordo com a Vale, a redução do nível de emergência foi protocolada junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) e à assessoria técnica do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), “conforme diretrizes estabelecidas no Paebm e na legislação específica sobre o assunto”.





A mineradora informou ainda que as famílias da chamada Zona de Autossalvamento (ZAS) que foram removidas permanecerão realocadas preventivamente até que seja concluído o processo de descaracterização da Sul Superior.