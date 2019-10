Seguidas explosões no restaurante de um posto de combustíveis na cidade de Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas, assustaram quem estava no local nesta quinta-feira (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, um funcionário ficou ferido e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Bom Despacho. O posto fica às margens da BR-262.

A ocorrência foi registrada em vídeo por um homem que estava no posto. Nas imagens, é possível ver a fumaça saindo e, segundos depois, uma nova explosão. Os bombeiros informaram que o incêndio e as explosões teriam sido causadas por vazamento de gás. O funcionário que ficou ferido, cuja identificação não foi revelada, trabalhava na troca de botijões de gás quando a primeira explosão aconteceu.

Além do homem ferido, o fogo atingiu onze carros de funcionários do posto, dos quais cinco ficaram completamente destruídos. Houve também danos estruturais a um galpão, que foi interditado.

O tenente Thales Gustavo, comandante do batalhão em Nova Serrana, cidade próxima a Bom Despacho, contou que foi possível controlar as chamas rapidamente porque, por coincidência, havia uma equipe de bombeiros almoçando no restaurante. Os militares agiram rapidamente usando o sistema de combate do próprio restaurante. Depois, equipes das duas cidades chegaram para fazer o rescaldo e finalizar a ocorrência. A perícia esteve no local para apurar detalhes. O fogo já foi controlado e não há riscos para o posto.