O Dia de São Judas Tadeu, apóstolo e primo de Jesus – considerado o santo das causas impossíveis – é comemorado nesta quinta-feira (28). Em Belo Horizonte, a data ganhou uma programação especial, com missas sendo celebradas a cada duas horas no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no bairro da Graça, na Região Nordeste da capital.

Durante a 67ª festa em homenagem ao padroeiro do templo, o arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside a Celebração Eucarística que acontece às 18h. Apesar de o número de vagas para acompanhar a celebração presencialmente já estar esgotado, é possível acompanhar pela internet.

Haverá também a visitação à imagem de São Judas, entre 5h e 23h. O velário acolherá os fiéis entre 6h e 22h.

Pela manhã, já foi possível encontrar diversas pessoas pedindo ou agradecendo por uma bênção do santo. O aposentado Elvis Mauro de Oliveira, de 63 anos, esteve presente pela manhã no santuário com uma palavra na mente: gratidão. "Em tempos tão difíceis como esse, vim agradecer pela minha saúde e a da minha família", disse.

Já o serralheiro Robson dos Santos Lobo, de 55 anos, saiu de Venda Nova para pedir por ajuda financeira. "Vim pedir muita saúde e paz para conseguir pagar as dívidas", contou.

Para acompanhar as celebrações, confira a programação:

28/10 – Quinta-feira

Horários das Celebrações Eucarísticas: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

5h às 23h – Visita à imagem de São Judas Tadeu

6h às 22h – Velário

Veja aqui a programação completa nas demais paróquias da Arquidiocese de BH.

O santo

São Judas Tadeu nasceu na Galileia, Palestina. Era um dos 12 apóstolos de Jesus, filho de Alfeu – irmão de São José – e Maria de Cleofas, prima de Maria. Sendo assim, primo de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor, também apóstolo.

São Judas Tadeu pregou na Galileia, na Samaria e, próximo do ano 50, fez parte no primeiro Concílio, em Jerusalém. Evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou São Simão. Passaram a viajar juntos. Mártir, ele morreu em 28 de outubro de 70 DC.

