Com início marcado para este sábado (31), a operação pare e siga que alteraria o tráfego na BR-040 na cidade de Congonhas, região Central de Minas, foi adiada. Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, as obras serão executadas, mas sem alteração no tráfego de veículos.

As obras vão ser executadas para a recuperação da ponte sobre o Rio Maranhão e o viaduto da linha férrea. Durante 30 dias, equipes da concessionária irão atuar na parte inferior e superior da ponte e do viaduto.

Apesar da manutenção do início das obras para o sábado, a operação pare e siga ainda não tem data definida para ser iniciada e deve ser informada nos próximos dias, segundo a concessionária.