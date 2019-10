Duas militares do Corpo de Bombeiros ficaram feridas após a viatura onde elas estavam capotar na MG-10, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (17).

Segundo a corporação, uma das vítimas sofreu escoriações e outra foi encaminhada ao hospital com suspeita de fratura em um dos braços. Apesar de não terem ficado presas nas ferragens, os bombeiros precisaram intervir na estrutura do veículo para retirar uma delas, que ficou contida.

Ambas foram levadas pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. As polícias Militar e Civil estiveram no local para apurar as circunstâncias da ocorrência. Os bombeiros não informaram as causas do acidente e nem a identidade das vítimas.