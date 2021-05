Estão abertas as inscrições para a terceira edição do programa Gerdau Transforma. Com aulas gratuitas e on-line, a iniciativa irá oferecer 25 oficinas para orientar quem tem vontade de empreender. Podem participar maiores de 18 anos.

A meta da siderúrgica é capacitar 1.500 pessoas ao longo deste ano. Em Minas, a primeira turma será formada por 60 moradores de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Moeda, Ouro Preto e Ouro Branco.

O interessado em participar precisa estar matriculado ou ter frequentado escola pública dos municípios selecionados. As inscrições podem ser feitas no site do projeto. As aulas terão início em 24 de maio, das 19h às 22h neste canal do Youtube.

O programa será gratuito e on-line

Ao todo, são cinco aulas com dicas sobre como montar ou aprimorar o negócio, criação de marca, desenvolvimento do produto, projeção das vendas, pesquisa de mercado, levantamento dos custos, dentre outros temas. Além da capacitação, um apoio personalizado, durante três meses, também poderá ser oferecido.

O programa é feito em parceria com a Agência Besouro de Fomento Social. “O empreendedorismo cumpre um papel importante dentro das comunidades, na transformação social e é sinônimo de autonomia financeira para muitas famílias. Com a pandemia, este movimento se torna ainda mais relevante para nós e crucial para muitos”, diz o coordenador de responsabilidade social da Gerdau em Minas, Bruno Castilho.

