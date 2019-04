Uma operação de fiscalização feita pelo Procon-MG em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, terminou com cinco açougues interditados e cerca de 300 kg de produtos cárneos apreendidos na cidade. A ação aconteceu entre os dias 25 e 29 de março.

De acordo com a Promotoria de Justiça de Ituiutaba, os itens impróprios para o consumo foram apreendidos pela não comprovação de origem do produto; mau acondicionamento; condições de higiene inadequadas do local; produtos com data de validade vencida, e manipulação irregular (sem registro obrigatório).

O material recolhido foi encaminhado a aterros sanitários para descarte e inutilização. A fiscalização foi motivada por informações recebidas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sobre a comercialização de carne oriunda de abate clandestino.

O trabalho foi realizado por agentes fiscais do Procon-MG de Ituiutaba e Uberlândia, com a convocação da Vigilância Sanitária Municipal e o apoio do 54º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais.