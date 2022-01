A Polícia Civil identificou cinco dos dez corpos das vítimas da tragédia na represa de Furnas, que ocorreu no sábado (8), em Capitólio, no sudoeste do Estado. As identificaçções foram feitas por exame de papiloscopia (impressão digital).

De acordo com a polícia, as três primeiras vítimas identificadas são Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG); Camila Silva Machado, de 18 anos, natural de Paulínia (SP) e Mykon Douglas de Osti, de 24 anos, natural de Campinas (SP). Os corpos já foram liberados.

Outras duas vítimas também tiveram identidade confirmada. São eles Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, natural de Anhumas (SP), e a esposa, Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG). Segundo a Polícia Civil, os corpos aguardam para serem retirados pelos familiares.