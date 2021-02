Cinco das nove regionais de Belo Horizonte já registraram mais de um terço de toda a chuva esperada para o mês de fevereiro em apenas uma semana - concluída neste domingo (7). Conforme balanço da Defesa Civil municipal, as regiões Noroeste, Centro-Sul, Barreiro, Nordeste e Oeste já ultrapassaram 33,3% do volume de água esperado para o segundo mês do ano - 181,4 milímetros (veja detalhes abaixo) -, respectivamente com os maiores índices.

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro até 6h30 deste domingo (7):

Barreiro: 79.6 (43,9%)

Centro Sul: 84,2 (46,4%)

Leste: 52,6 (29%)

Nordeste: 71,6 (39,5%)

Noroeste: 110,8 (61,1%)

Norte: 50,6 (27,9%)

Oeste: 62,4 (34,4%)

Pampulha: 57,2 (31,5%)

Venda Nova: 47,8 (26,4%)

Chuvas de diferentes intensidades são esperadas até 8h desta segunda-feira, conforme alerta da Defesa Civil

Previsão

E a previsão é de mais chuva para este domingo. Um alerta de precipitações em diferentes intensidades (40 a 60 mm), com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, foi emitido há pouco e vale até as 8 horas desta segunda-feira (8). As recomendações do órgão municipal incluem evitar áreas de inundação e não passar por ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões enquanto estiver chovendo forte.

Nas últimas 22 horas - 8 horas de sábado às 6 horas deste domingo -, sete das nove regionais da capital mineira ultrapassaram 10% do volume de água esperado para todo o mês de fevereiro. A região Noroeste tem o maior volume, até então: 21,8 milímetros ou 12% do total esperado (181,4 mm). Veja o acumulado por regional abaixo:

Acumulado de chuvas (mm), de 8h desse sábado, 6/2, às 6h deste domingo, 7/2:



Barreiro: 21 (11.6%)

Centro Sul: 19,8 (10,9%)

Leste: 17 (9,4%)

Nordeste: 19,8 (10,9%)

Noroeste: 21,8 (12%)

Norte: 21 (11,6%)

Oeste: 18 (9,9%)

Pampulha: 21,6 (11,9%)

Venda Nova: 20,4 (11,2%)

