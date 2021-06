O Comitê Extraordinário Covid-19 decidiu, na manhã desta quinta-feira (3), que cinco macrorrregiões de Minas Gerais devem adotar medidas ainda mais restritivas durante a pandemia.

As macrorregiões Triângulo do Sul, Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro Sul – que já estavam na onda vermelha - foram consideradas em cenários epidemiológico e assistencial desfavoráveis, o que aponta para um momento crítico no combate ao novo coronavírus.

“Esta gradação dentro da onda vermelha é importante, pois estamos em um momento heterogêneo da pandemia no Estado, com cenários diferentes, porém críticos. Dentro destas diferenças, ressaltamos a necessidade de medidas mais restritivas, ainda, para evitar o estresse do sistema de saúde”, explicou o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti.

Veja abaixo as novas proibições:

- Proibição de eventos, de atrativos culturais e naturais;

- Proibição de academias, clubes e salões de beleza;

- Alimentação em Bares e Restaurantes limitada até 19h; após este horário, apenas delivery, sem retirada em balcão.

