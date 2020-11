Minas Gerais se aproxima dos 360 mil casos confirmados de Covid-19 desde março e apenas cinco municípios concentram 32% desse total de registros de infectados pelo novo coronavírus. Somados, os casos de Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros, Contagem e Ipatinga chegam a 115.247, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Neste domingo (1º), o Estado contabilizou 359.991 casos em 850 municípios. Mas os registros se concentram, especialmente, nas cidades mais populosas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e Leste do Estado.

Confira os números das cinco cidades com mais confirmações de infectados pela doença:

Belo Horizonte: 48.339

Uberlândia: 35.379

Montes Claros: 11.484

Contagem: 10.156

Ipatinga: 9.889

Montes Claros, maior cidade do Norte de Minas, se destaca no número de infectados pelo novo coronavírus, mas possui uma taxa de letalidade muito menor do que outros grandes centros do Estado. Terceira cidade em número de casos, é a nona em número de mortes por Covid, com 173 confirmações.

Em todo o Estado, há 9.038 mortes confirmadas por Covid, sendo 1.493 delas ocorridas na capital mineira.

Neste momento, existem 21.570 pacientes infectados em recuperação. Entre eles, 709 estão internados em UTIs e 1.195 em leitos de enfermaria na rede pública.