Cinco pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente no fim da madrugada deste sábado (7), na zona rural de Bocaiuva, no Norte de Minas. Os veículos ocupados por elas - um Fiat Siena e um Fiat Palio - bateram de frente na atura do quilômetro 420 da BR-135.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 5h30 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes já encontraram as vítimas - quatro do Siena e uma do outro veículo - fora dos respectivos carros. Elas foram atendidas pelos bombeiros e por atendentes do Samu.

Foi feita a prevenção ao risco de explosão por meio do corte de cabos das baterias.

Dinâmica do acidente não foi esclarecida

Apesar da violência do acidente, todas as vítimas foram socorridas conscientes e com ferimentos leves.

As causas da batida não foram esclarecidas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que também esteve no local.