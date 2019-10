Cinco pessoas da mesma família ficaram feridas em um acidente na tarde desta segunda-feira (14) entre uma carreta e um carro na BR-381, em Nova União, na região Central do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos bateram de frente no Km 411 e a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o socorro às vítimas.

A família ia de São João Evangelista, na região do Vale do Rio Doce, com destino a Belo Horizonte. Três mulheres e um bebê de onze meses tiveram ferimentos leves. Já o motorista sofreu lesões mais graves.



As vítimas foram encaminhadas para um hospital de Caeté e para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

O acidente foi na BR-381, em Nova União

A rodovia foi liberada por volta das 18h30.

18:30. Em Nova União, BR-381 km 409, acidente envolvendo carreta e automóvel interditou a rodovia desde 16:40. Foi necessário fechamento para resgate das vítimas. Trânsito intenso. Pistas liberadas às 18:50. — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) October 14, 2019

Leia mais:

Acidente entre carro e ônibus no Anel Rodoviário deixa dois mortos no bairro Suzana; veja o vídeo

Homem morre em acidente entre carro e caminhão na MG-050, no Centro-Oeste de Minas