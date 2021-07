Um acidente entre três veículos de passeio deixou cinco pessoas feridas na noite desse domingo (11), na Via Expressa, em Belo Horizonte. A colisão ocorreu no sentido Contagem, na altura do bairro Califórnia, em frente à Arena MRV, estádio em construção do Atlético.

Das cinco vítimas, uma ficou presa às ferragens e foi desencarcerada pelos militares do Corpo de Bombeiros. O atendimento contou com apoio do Samu.

Testemunhas informaram à corporação que um carro que seguia na via esbarrou em outro veículo, que rodou na pista e bateu de frente em um terceiro automóvel. O motorista que teria provocado o acidente teria fugido do local. Houve vazamento de óleo na pista e os militares também realizaram a limpeza da via.

Leia mais:

Homem coloca fogo em apartamento e deixa três feridos, no Barreiro

Carro capota, e bombeiros serram teto para resgatar casal em estado grave, em Betim

Vídeo: homem é preso suspeito de incendiar apartamento no Barreiro; três pessoas ficaram feridas