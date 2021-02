Cinco pessoas morreram após um acidente envolvendo três veículos na rodovia MG-431, altura do km 38, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Um homem ficou em estado grave e foi hospitalizado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um Ford Ka, um Volkswagen Quantum e uma Renault Duster e ocorreu por volta das 17h.

A situação mais grave foi registrada no primeiro veículo, onde duas mulheres, de 39 e 47 anos; um homem, de 34 anos; e uma criança, de 12 anos; não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do carro, de 29 anos, foi conduzido pelo Samu, em estado grave, ao Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna.

No segundo automóvel envolvido no acidente, o motorista, de 65 anos, também não resistiu à batida e faleceu no local. Já o condutor da Duster foi atendido em consciência e teve ferimentos leves.

Segundo os militares, a perícia da Polícia Civil foi chamada à área do acidente e realizou os trabalhos. Em seguida, os corpos das vítimas foram retirados dos veículos e encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas.

