Cinco pessoas morreram após a colisão frontal do veículo em que estavam com um caminhão na MG-135, em Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (25).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu a 10 quilômetros de distância da praça de pedágio da rodovia, na altura do km 392.

Os militares estiveram no local e já encontraram as vítimas sem vida. Durante a manhã, a corporação realizou o desencarceramento dos corpos, sobre os quais não houve divulgação de mais informações.

O motorista do caminhão não sofreu fraturas aparentes. As circunstâncias da colisão não foram esclarecidas.