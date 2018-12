Cinco pessoas morreram depois de uma batida frontal entre um carro e uma carreta bitrem na tarde desta sexta-feira (28), no km 383 da BR-381, na altura de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas estavam no Corsa Wind.

Ainda segundo a corporação, o trânsito ficou lento no local, pois foi liberada apenas uma faixa em cada sentido.

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o resgate de possíveis sobreviventes do acidente. Ainda não há informações sobre as circuntâncias do acidente.