Quatro mulheres e um homem foram presos no último fim de semana ao tentar entrar no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, com drogas. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a fiscalização impediu a entrada de 17 invólucros de substância semelhante à maconha, três semelhantes à cocaína, e um semelhante à haxixe.

Todas as pessoas detidas estavam com as drogas escondidas nas partes íntimas e foram descobertas durante os procedimentos de revista em visitantes realizados no sábado (26) e domingo (27).

A equipe de segurança da penitenciária encaminhou todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, segundo a Sejusp.

Leia mais:

BR-356 é totalmente interditada após acidente envolvendo caminhão com soda cáustica

Bombeiros resgatam homem que caiu em cisterna de 20 metros; veja vídeo do salvamento