A Polícia Militar (PM) prendeu cinco homens em uma operação de combate ao tráfico de drogas deflagrada na tarde deste sábado, no Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte.

Após uma denúncia anônima, militares do 22º Batalhão encontraram os suspeitos na rua Fernão Dias, esquina com Beco Clarear, em um local conhecido na região como "Boca do Rampa". Com os suspeitos, a PM apreendeu 220 buchas de maconha, 75 pinos de cocaína, duas pedras de crack, R$ 251 e dois celulares.

Entre os presos, os dois maiores, de 18 e 20 anos, foram conduzidos para a Central de Flagrantes (Ceflan) I. Outros três menores detidos, um de 16 e dois de 17 anos, foram levados para Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA).