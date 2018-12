Um incêndio na madrugada deste sábado (29) deixou parte de um cinema queimado em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o fogo foi apagado, em grande parte, por moradores do entorno do Cine Teatro Caeté. As chamas atingiram a recepção e a bilheteria, mas não chegaram à sala de exibição de filmes.

Ainda conforme a corporação, quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, na praça Dr. João Pinheiro, ainda havia muita fumaça. Os militares fizeram o rescaldo e eliminaram os riscos. Uma varredura também foi feita no prédio e não foram encontradas vítimas no interior do Edifício Padre Guerino Lasafá. A Defesa Social de Caeté esteve no local e acompanhou os trabalhos.

A Prefeitura Municipal da cidade comunicou o ocorrido por meio do site oficial da autarquia. Em nota, disse que, a princípio, a estrutura do prédio não foi comprometida. "Estamos aguardando a perícia técnica para dizer, com clareza, a causa do incêndio. Assim que tivermos mais informações, traremos à população", informou.

A Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia e deve investigar o caso.