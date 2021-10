A capital dos bares vai se transformar na cidade do Hip Hop em novembro. O Circuito Hip Hop e Batalhas de Danças Urbanas e MCs será realizado entre os dias 7 e 14, em uma iniciativa do Circuito Municipal de Cultura. O evento será presencial e vai ocorrer em três espaços: o Centro Cultural Urucuia, no Barreiro; a Casa Hip Hop, no bairro Taquaril, na região Leste e no Teatro Marília, no Centro.

O foco da ação é a juventude e a conexão entre as regionais e o centro de BH. A programação foi pensada em acordo com o Mês da Consciência Negra, com o objetivo de valorizar a cultura e as políticas públicas com foco na arte negra.

As batalhas serão temáticas e os selecionados irão receber textos de referência para criar coreografias no improviso. Quem quiser participar da competição deve se inscrever, de forma gratuita, até essa sexta-feira (29), no site da PBH. Os vencedores serão premiados em dinheiro, sendo R$ 1,8 mil para o primeiro lugar; R$ 1,1 mil para o segundo; R$ 800 para o terceiro e R$ 600 para o quarto colocado.

A programação completa do circuito você encontra neste link.

