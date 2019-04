Os atleticanos e cruzeirenses que irão assistir ao clássico no Mineirão neste domingo (14) irão contar com ônibus exclusivos para chegarem ao estádio. Para a torcida do Cruzeiro, o transporte parte da rua Rio Grande do Sul, entre ruas dos Tamoios e dos Tupis, no Centro, a partir das 13h30.

Já para a torcida do Atlético, o coletivo sairá da rua Caparaó, número 9, no bairro Bonfim, também a partir de 13h30. Nos dois casos, o pagamento da passagem só poderá ser feito com o cartão BHBus.

Também em função da partida entre os times mineiros, a BHTrans vai fechar as interseções no entorno do estádio a partir das 12h de domingo. Com isso, a circulação da pista interna da avenida Antônio Abraão Caram será alterada para facilitar o acesso aos estacionamentos do estádio.

E para acomodar o público na entrada do estádio será realizado o fechamento da pista interna da avenida C, onde serão posicionadas barracas. Inicialmente, o fechamento com gradis será feito após a primeira agulha de acesso da avenida C. Após a lotação do Estacionamento G3, o fechamento será realizado depois da última agulha de acesso da avenida Antônio Abrahão Caram.

Além disso, serão realizadas alterações de circulação no entorno do estádio, atendendo o plano de saída 1 hora após o início do jogo. Para orientar os motoristas será implementada sinalização durante a operação e agentes de trânsito também estarão no local.

Táxi

Um ponto de táxi será implantado na pista interna da avenida Coronel Oscar Paschoal, entre o hall principal e a avenida Presidente Carlos Luz.

Estacionamento

Para quem quer ir de carro, vale lembrar que aos domingos, as pistas exclusivas de ônibus e do Move são liberadas para veículos de passeio. O estacionamento interno do Mineirão conta com 2.800 vagas e agentes de trânsito irão informar sobre a lotação.

Bicicletas

Também serão disponibilizados dois bicicletários, um na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e outro no Estacionamento G1 coberto, após entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram. São 98 vagas e não há cobrança pela utilização.

Transporte coletivo

Além dos ônibus exclusivos para as torcidas, há várias linhas tradicionais que dão acesso ao Mineirão. Confira:

- Linha MOVE 51 (Estação Pampulha/ Centro/ Hospitais - Paradora);

- Linha MOVE 63 (Estação Venda Nova/ Lagoinha);

- Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/ Assembleia via Carlos Luz);

- Linha MOVE 5250 (Estação Pampulha/ Betânia);

- Linha MOVE 6350 (Estação Vilarinho/ Estação Barreiro Via Anel);

- 5106 – (Bandeirantes/ BH Shopping);

- 5401 (São Luiz/ Dom Cabral);

- Circulares 503 e 504 (Santa Rosa/ Aparecida/ São Luís);

- Suplementares 51 (Circular Pampulha), 53 (Confisco/ Pampulha/ São Gabriel), 54 (Dom Bosco/ Shopping Del Rey).

