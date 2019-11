Um hospital veterinário foi alvo de uma operação policial na manhã desta sexta-feira (22) em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Policiais apuram se são verídicas várias denúncias de maus-tratos contra a Animed. Algumas delas eram de que animais eram congelados após a morte, para que continuasse havendo a cobrança pela internação.



O dono da clínica foi preso e a mulher dele não foi encontrada pelos agentes da Polícia Civil. Eles são suspeitos de vender medicamentos proibidos e vencidos e de reaproveitar próteses de animais mortos. Também há denúncia de que retiravam sangue de cães e gatos sem a permissão dos donos.

Além dos dois mandados de prisão, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

A Animed informou que "está surpresa com a operação e que se pronunciará, publicamente, após análise de todas às denúncias sofridas. Além disso, se coloca à disposição da justiça para esclarecimento dos fatos e afirma que irá cooperar no que for preciso com a investigação da Polícia Civil para que todos os fatos sejam esclarecidos o mais breve possível".

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) afirmou que está apurando três denúncias feitas contra a clínica e esclareceu que os médicos veterinários que respondem pelo trabalho no local não se encontram, nesse momento, com os registros suspensos.

Veja a nota, na íntegra, enviada pelo conselho:

Na última fiscalização realizada na clínica, ainda em 2019, não foram encontradas irregularidades;

No segundo semestre de 2019 foram recebidas três denúncias contra os proprietários da clínica, tendo sido instaurados três processos éticos para apuração das informações;

Os três processos encontram-se em fase de instrução no CRMV-MG, respeitado o amplo direito de defesa e do contraditório, conforme previsto no Código de Processo Ético;

Após o trâmite mencionado, os processos serão levados à julgamento pelo Tribunal de Honra do CRMV-MG;

Esclarece ainda que os médicos veterinários denunciados não se encontram, nesse momento, com o registros suspensos no CRMV-MG.