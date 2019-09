A Polícia Civil vai apurar o caso de uma cliente de 31 anos que foi hospitalizada após ser picada por um escorpião dentro de uma loja no Centro de Belo Horizonte. O caso ocorreu na última terça-feira (17) enquanto ela experimentava roupas no provador de uma loja da rede Pernambucanas, na rua São Paulo. Após a picada, ela saiu correndo do provador e funcionários da loja mataram o inseto.

A mulher foi socorrida e conduzida à urgência de um hospital (não-informado) da rede Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), onde, segundo seus advogados, ela tomou medicamento e ficou em observação, mas já recebeu alta e permanece debilitada.

Medidas legais

De acordo com a vítima, que também é vendedora, o escorpião estaria na roupa que ela experimentou, e não no provador. Um dos advogados dela, Ellon Nascimento, disse que, por ser hipertensa, o veneno absorvido com a picada poderia ter sido fatal e ela decidirá que medidas judiciais tomará após se recuperar.

Segundo nota enviada pelos advogados, "por se tratar de tratar de uma relação de consumo, a fornecedora tem responsabilidade objetiva por todos os danos causados à consumidora, independente de culpa". Eles também afirmam que "houve falha na prestação do serviço por parte da loja, pois cumpria a essa manter o ambiente livre de pragas urbanas e garantir a segurança dos consumidores. Estamos trabalhando para que os danos sofridos pela consumidora sejam reparados."

Em nota, a Pernambucanas informou que "lamenta o incidente ocorrido em sua loja e informa que a cliente foi prontamente socorrida e acompanhada até o hospital, onde foi medicada e liberada para retornar a sua casa."

"A Pernambucanas ainda ressalta que já entrou em contato com uma empresa especializada para realização dos procedimentos de combate diante dos relatos de ocorrência de escorpião na região. O Centro de Controle de Zoonoses também foi sinalizado para a adoção de medidas", finalizou o comunicado.

