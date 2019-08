Em parceria com a prefeitura de Betim, o Sesi oferece doses gratuitas das vacinas tríplice viral (para imunizar contra sarampo, caxumba e rubéola), contra o HPV e febre amarela neste sábado no Clube Sesi, localizado na cidade vizinha a Belo Horizonte. O posto móvel funcionará até 14h.

Os interessados devem levar cartão de vacinação e um documento de identidade. O endereço do Clube do Sesi é: rua Bela Vista, 220 - Chácaras, Betim.

A quantidade de casos confirmados da doença nos estados que fazem fronteira com Minas Gerais coloca os mineiros em xeque. Por isso, as autoridades pedem que a população se vacine. Somente em São Paulo foram 1.319 pessoas infectadas com a doença.

Até o momento, foram confirmados quatro casos de sarampo em Minas Gerais. Um bebê de nove meses morador de Viçosa, Zona da Mata, pode ser o quinto, mas os resultados foram inconclusivos. Ele não foi vacinado porque a idade limite para a imunização é 1 ano.

A doença

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, grave, transmissível, altamente contagiosa e comum na infância. A doença começa inicialmente com febre, exantema (manchas avermelhadas que se distribuem de forma homogênea pelo corpo), sintomas respiratórios e oculares.

No quadro clínico clássico, as manifestações incluem tosse, coriza, rinite aguda, conjuntivite (olhos avermelhados), fotofobia (aversão à luz) e manchas de koplik (pequenos pontos esbranquiçados presentes na mucosa oral). A evolução da doença pode originar complicações infecciosas com amigdalites (mais comum em adultos), otites (mais comum em crianças), sinusites, encefalites e pneumonia, que podem levar a óbito.

Quem deve tomar a vacina

Indivíduos de 2 a 29 anos, caso não tenham nenhum registro de dose da vacina tríplice ou tetraviral, deverão receber duas doses com intervalo de, no mínimo, 30 dias da primeira dose. Gestantes com até 29 anos, caso não tenham nenhum registro de dose da vacina tríplice ou tetraviral, deverão receber no pós-parto duas doses com intervalo de no mínimo 30 dias da primeira dose (a vacina não pode ser aplicada em mulheres grávidas).

Pessoas de 30 a 49 anos, caso não tenham nenhum registro de dose da vacina tríplice ou tetraviral, deverão receber apenas uma dose.