Os clubes do Sesc de Minas Gerais serão reabertos a partir deste sábado (7). As vagas para utilizar o espaço são limitadas. Distanciamento de ao menos dois metros e aferição da temperatura corporal, entre outras medidas, serão obrigatórios.

As atividades serão retomadas nas unidades Carlos Prates, Santa Quitéria e Venda Nova, em Belo Horizonte; Contagem e Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH; Poços de Caldas, no Sul de Minas, e Araxá e Paracatu, no Triângulo Mineiro.

Para frequentar os clubes, é preciso fazer o agendamento prévio no Portal de Serviços (clique aqui). A marcação ficará em aberto até o limite de pessoas estabelecido por unidade ser alcançado.

Caso o interessado agende e não possa comparecer, é necessário fazer o cancelamento com antecedência, sendo aceito até às 11h do dia escolhido O não cancelamento poderá gerar penalidade de até 15 dias do uso do lazer.

Será necessário apresentar o Cartão do Cliente com a nova validade de utilização do clube, que foi acrescida proporcionalmente ao período em que ficou fechado em razão da pandemia do novo coronavírus. O novo cartão está disponível para ser baixado também Portal de Serviços do Sesc (clique aqui).

Veja as medidas de segurança: