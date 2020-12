A partir de agora, motoristas de Minas Gerais podem solicitar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por meio do aplicativo oficial do governo estadual, o MG App. Anteriormente, o pedido era feito por meio do site do Departamento de Trânsito (Detran-MG).

Para usar a nova função, o cidadão deve acessar a aba “Veículos e Condutores” e clicar em “Solicitar Renovação da CNH”. Em seguida, ele deve informar o CPF, o município residencial e as datas de nascimento e da 1ª habilitação. O aplicativo fará o direcionamento para uma clínica credenciada para realização do exame.

O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS e já tem mais de 1 milhão de downloads. Além da renovação da CNH, o cidadão consegue ter acesso a outros cerca de 70 serviços – como o acesso ao Licenciamento de Veículo (CRLV), por exemplo. O login do aplicativo foi atualizado e, agora, se dará por um cadastro único pelo www.gov.br.

Vale lembrar que os prazos para processos e procedimentos relacionados à CNH e a infrações de trânsito e veículos, que estavam interrompidos desde março em razão da pandemia de Covid-19, foram restabelecidos. Saiba mais aqui.

Rodovias

Outra novidade do MG App é a possibilidade de cadastrar, pelo aplicativo ocorrências relacionadas às rodovias estaduais e ao transporte intermunicipal e da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

É possível reportar, por exemplo, buracos na pista, necessidade de sinalização, solicitação de capina e de limpeza de placas, entre outras demandas. No caso do transporte intermunicipal, é possível cadastrar ocorrências como superlotação de veículos, defeitos mecânicos, excesso de velocidade, descumprimento de quadro de horário e de itinerário, entre outras. É necessário informar local e data de ocorrência, número da linha, além de ser possível anexar fotos e informações complementares.