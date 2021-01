As Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) emitidas entre os dias 8 e 22 de janeiro de 2021 podem ser retiradas, a partir desta quarta-feira (27), no Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), no bairro Boa Viagem, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Os motoristas precisam agendar no site do Detran, clicando na aba “Atendimento”, e em seguida na opção “Buscar CNH”. É necessário que o motorista apresente o documento de identificação e assinatura do destinatário.

RMBH e interior

As habilitações serão enviadas para as delegacias regionais de Polícia Civil e distribuídas para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), onde serão entregues pessoalmente aos motoristas.

O cidadão deverá observar se há necessidade de agendamento. Os agendamentos, quando necessários, serão realizados por meio do site.

Nas cidades onde não há Ciretran, os documentos serão entregues pelos Correios, nos endereços cadastrados pelo condutor nos sistemas do Detran-MG.