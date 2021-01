Atualmente, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) oferece cerca de 80 mil bolsas de pesquisas nas mais diversas modalidades a pesquisadores de universidades públicas e privadas. Mas, o orçamento do CNPq para 2021 é de aproximadamente R$1,2 bi, cerca da metade desta verba ainda depende de aprovação de crédito suplementar ao longo do ano, ou seja, cerca de R$ 600 milhões estão liberados, o que pode representar um colapso.

Criado em janeiro de 1951, o CNPq acumula várias contribuições de pesquisadores brasileiros no cenário mundial, mas o que a maioria da população não sabe é que o Conselho tem um papel importante na garantia da soberania nacional já que promove a presença de pesquisadores brasileiros em territórios estratégicos, como a Antártida.

