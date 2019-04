Uma cobra de grande porte foi encontrada no fim da tarde deste sábado (20) em um escritório da mineradora AngloGold Ashanti, em Nova Lima, na Grande BH. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a serpente foi localizada por um vigilante que trabalhava no local. O animal, da espécie caninana, pode atingir cerca de 2,5 metros de comprimento, pode morder, mas não é venenoso.

Os militares do Pelotão Saudade chegaram ao local, na rua Enfermeiro José Caldeira Brant, 200, no bairro Boa Vista, e procederam com a captura do bicho.

Em seguida, após análise de ferimentos e constatado que a cobra estava saudável, a mesma foi solta em uma mata próxima à empresa.

Confira algumas dicas em caso de acidente com cobras peçonhentas:

- Lave o local da picada de preferência com água e sabão;

- Mantenha a vítima deitada e evite que ela se movimente para não favorecer a absorção do veneno;

- Encaminhe a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo, se possível com o animal agressor, mesmo morto, para facilitar o diagnóstico;

- Ligue para o 193.