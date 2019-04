Esta é a última semana para que cobradores que querem atuar como motoristas de ônibus se inscreverem no projeto de qualificação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT). As inscrições devem ser feitas no site e vão até as 17h do próximo dia 18.

Com isso, eles poderão mudar a CNH da categoria B para a D, e ainda terão acesso a cursos específicos para o transporte de passageiros, que incluem simuladores de direção. O curso acontece em 46 unidades operacionais do serviço, sendo oito delas em Minas. Ao todo são nove mil vagas para profissionais com vínculo empregatício com empresas de Transporte Coletivo de Passageiros.

Para participar, além de comprovar a relação de emprego na função de cobrador, é necessário possuir CPF e enquadrar-se nas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) quanto aos requisitos de tempo de CNH para realizar a mudança de categoria. A empresa na qual o candidato trabalha deve ter como atividade econômica principal o transporte e deve atuar no transporte coletivo urbano de passageiros.

Unidades Participantes

As 46 Unidades que receberão o Projeto de Qualificação Profissional no Transporte Coletivo de Passageiros são:

Maceió (AL), Manaus (AM), Feira de Santana (BA), Simões Filho (BA), Crato (CE), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Cariacica (ES), Colatina (ES), Luziânia (GO), São Luís (MA), Belo Horizonte/Jardim Vitória (MG), Belo Horizonte/Serra Verde (MG), Contagem (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Patos de Minas (MG), Pouso Alegre (MG), Vale do Aço (MG), Belém (PA), João Pessoa (PB), Cabo de Santo Agostinho (PE), Teresina (PI), Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Barra Mansa (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Rio de Janeiro/Deodoro (RJ), Natal (RN), Carazinho (RS), Caxias do Sul (RS), Passo Fundo (RS), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Lages (SC), Blumenau (SC), Florianópolis (SC), Guarulhos (SP), Jacareí (SP), São Paulo/Vila Jaguara (SP), Santo André (SP), Taubaté (SP), São Paulo/Parque Novo Mundo (SP).