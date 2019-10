Transformar o ambiente educacional em um grande game pode parecer um desafio complexo, mas está prestes a se tornar realidade no Colégio Indyu, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. A instituição é finalista do Desafio Inova Escola, iniciativa que dá prêmios para ações capazes de melhorar o desempenho dos alunos.

Vinte e cinco projetos, entre 1.250 inscrições de todo país, foram selecionados pelos organizadores. Os cinco melhores vão receber assessoria técnica e um apoio financeiro de R$ 10 mil para colocar em prática o trabalho apresentado.

Jonathan, de Ciência da Computação; Geysa, Empreendedorismo; e Willian, de Inteligência Emocional; ajudaram a criar game

No Indyu, a rotina dos alunos do ensino fundamental se transformará numa espécie de jogo, no qual cada atividade permitirá acumular pontos que poderão ser trocados por benefícios. A interação será feita por meio de um aplicativo de celular.

A expectativa é a de que os estudantes aprendam se divertindo, usando elementos lúdicos. Pelo game, eles irão, no decorrer do ano letivo, “passar de fase”. “O aluno vai ganhar pontuação por presença, boas notas e, depois, vai poder trocar isso por brindes”, explica o diretor de Tecnologia e Inovação da escola, Willian Borges Lisboa.

Mas se engana quem pensa que a lógica do jogo foi pensada apenas para a diversão dos jovens. O conteúdo foi elaborado com base na “Teoria das Múltiplas Inteligências”, desenvolvida pelo cientista norte-americano Howard Gardner, e a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Ou seja, levou em consideração diferentes potencialidades intelectuais para oferecer aos estudantes várias formas de envolvimento com o ensino. Além disso, não deixou de lado as aprendizagens essenciais estabelecidas pela legislação brasileira.

Instituição do Norte de Minas está entre as 25 selecionadas em todo o país pelos organizadores do prêmio

“Fizemos tudo seguindo as diretrizes do Ministério da Educação. A expectativa é que agora possamos tirar todas essas ideias do papel”, explica o diretor.

Iniciativa

O Desafio Inova Escola é uma iniciativa promovida pelo Programa ProFuturo, por meio da Fundação Telefônica, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

O programa ainda conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e Movimento de Inovação na Educação (MIE).