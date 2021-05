O Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, suspendeu por 14 dias, a partir desta sexta-feira (21), as aulas presenciais na unidade Gutierrez, na região Oeste da cidade. Uma funcionária que trabalha na área administrativa-pedagógica da instituição testou positivo para a Covid-19.

Em nota, a escola informou que determinou a realização da testagem em todos os professores e colaboradores que tiveram contato, direto ou indireto, com a profissional. Os exames estão sendo realizados nesta sexta e os resultados serão recebidos no próximo domingo (23).

"Somente após a testagem, se tudo correr bem e a situação for favorável para o retorno, às aulas presenciais do grupo de estudantes da “bolha” da semana anterior, e que não tiveram contato direto com a colaboradora, serão retomadas na segunda-feira, dia 24", diz o comunicado.

Ainda de acordo com a instituição, as aulas para o grupo que esteve presente nessa semana serão retomadas, presencialmente, apenas em 31 de maio, após o período de quarentena. A escola ressaltou que continua sendo opcional o envio do estudante para as atividades.

"O Colégio Santo Agostinho segue agindo de forma cautelosa e com a única intenção de preservar a vida de toda a comunidade escolar", complementou.

