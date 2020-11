O serviço de coleta seletiva em 45 bairros de Belo Horizonte, interrompido desde março devido à pandemia de Covid-19, será retomado na próxima segunda-feira (9), nos mesmos horários praticados no período anterior à crise. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quinta-feira (5).

O retorno do serviço está liberado desde 26 de outubro pela administração municipal. No entanto, só voltará a funcionar na próxima semana, porque os galpões de associações e cooperativas de catadores que recebem o material precisaram se adequar às medidas de segurança exigidas pela prefeitura para a coleta segura do material durante a epidemia.

"Os ambientes de trabalho foram sinalizados com orientações de higiene e desinfecção. Há placas instruindo a respeito do distanciamento social, do não compartilhamento de objetos pessoais como copos, garrafas e talheres, bem como a recomendação de se evitar apertos de mão ou qualquer outro contato físico", informou a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Além disso, todos os trabalhadores passaram por uma capacitação e precisarão usar roupas apropriadas, além de luvas e máscaras.

População pode ajudar

Segundo a prefeitura, o cidadão tem papel fundamental no processo de coleta segura contra a Covid-19. Entre as medidas sugeridas pela SLU, estão higienizar os resíduos em casa antes de descartá-los para a coleta, e deixá-los, se possível, guardados por uma semana, em local seguro.

Além disso, as máscaras de proteção à doença devem ser descartadas exclusivamente na coleta domiciliar convencional. Para tanto, é necessário acondicioná-las em sacos duplos para não contaminar os garis e demais pessoas.

"Não deposite nos equipamentos coletores materiais tóxicos e infectantes, resíduos de saúde e orgânicos. Cuide da limpeza do local", informou a SLU.

A prefeitura ainda pediu aos cidadãos que obedeçam aos dias e horários de disposição dos recicláveis nas calçadas dos 45 bairros atendidos pela coleta seletiva porta a porta. Segundo a PBH, o recolhimento porta a porta, que retornará na próxima semana, ocorrerá nos mesmos horários do período anterior à crise.

Por fim, a prefeitura relembrou a existência dos Pontos Verdes espalhados pela cidade, locais em que o cidadão pode entregar voluntariamente os recicláveis.