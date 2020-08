Uma criança de três anos e quatro adultos ficaram feridos após a colisão lateral entre o carro que estavam e um veículo da Copasa no Centro de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (8). As vítimas foram levadas conscientes para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 3h, na rua Carijós, esquina com rua da Bahia, e a dinâmica da ocorrência não foi divulgada. No entanto, a corporação informou que a Chevrolet S10 da Copasa ficou com a lateral esquerda danificada pelo impacto.

O Volkswagen Gol, ocupado por cinco pessoas, teve a lateral direita atingida, além de ter parado após bater a frente contra um poste de energia elétrica. As baterias dos veículos foram retiradas para evitar explosões.

Segundo os Bombeiros, 12 militares e quatro viaturas atuaram na retirada das cinco vítimas do carro pequeno. Uma ambulância do Samu fez o atendimento e encaminhou as vítimas, incluindo uma menina de três anos, para o pronto-socorro. Conforme os agentes, todas as vítimas estavam conscientes e orientadas.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista da S10 da Copasa não teve ferimentos e não necessitou de atendimento médico. A Polícia Militar também apoiou a ação.

Procurada, a Copasa informou que está apurando a causa do acidente, ocorrido durante uso do veículo em serviço. A empresa também declarou que realiza periodicamente treinamentos relacionados à prevenção de acidentes de trabalho aos empregados, incluindo os de causa automobilística. Leia a nota na íntegra:

A Copasa informa que está sendo apurada a causa do acidente ocorrido na madrugada deste sábado (08/08), no cruzamento das ruas da Bahia e Carijós, em Belo Horizonte, onde houve a colisão entre um veículo modelo Gol, de cor vinho e uma caminhonete da Companhia que trafegava a serviço.

A Companhia esclarece que os empregados que estavam no veículo da empresa se dirigiam para a Regional da Companhia, localizada no bairro Santo Antônio, para buscar um equipamento que seria utilizado em uma manutenção na rede de abastecimento da rua Pouso Alegre.

A Copasa esclarece que atua com uma equipe multidisciplinar para cuidar das pessoas envolvidas e minimizar eventuais impactos decorrentes de tal situação.

A Companhia destaca que, por meio de sua Unidade de Saúde e Segurança do Trabalho, fornece periodicamente treinamentos relacionados à prevenção de acidentes de trabalho aos empregados, incluindo os de causa automobilística.

A Companhia informa, ainda, que conforme apurado no momento da ocorrência, o estado de saúde das vítimas não é grave, tendo sido os ocupantes do veículo Gol socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O empregado que conduzia o veículo da Copasa sofreu ferimentos leves e foi atendido no local.