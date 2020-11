Colisão entre duas carretas, na BR-381, entre Caeté e Ravena, na Grande BH, provocou a morte de um dos motoristas, na tarde deste sábado (21). Um dos veículos estava transportando cal virgem, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros.

Um dos motoristas morreu no local, com o corpo preso às ferragens, e o segundo conseguiu sair do veículo, sendo encaminhado para o Hospital João XXIII consciente e com escoriações pelo corpo.