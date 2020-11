Uma batida envolvendo um ônibus e três carros de passeio deixou quatro feridos na BR-381, em Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas no momento do socorro estavam conscientes e com escoriações leves pelo corpo.

Um jovem de 21 anos e um senhor de 59 foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Outro foi conduzido pela Unidade de Resgate dos Bombeiros ao Hospital Risoleta Neves com suspeita de fratura em uma das pernas. O último recusou atendimento médico.

Uma das pistas, no sentido BH, está interditada para o atendimento das vítimas. O trânsito é lento no local.