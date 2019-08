Um acidente envolvendo dois ônibus do Move deixou nove feridos na avenida Antônio Carlos, altura do viaduto São Francisco, no bairro São Francisco, região da Pampulha, na manhã desta quinta-feira (29).

As vítimas, atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), tiveram ferimentos leves e foram levadas para os hospitais Risoleta Neves, João XXIII, Mater Dei e Unimed. São elas: sete mulheres e dois homens, com idades entre 22 e 53 anos. Os feridos reclamaram de dores na coluna, cabeça, ombro, tórax, lombar, tornozelo e bacia.

De acordo com a BHTrans, a linha 501C (Terminal Morro Alto/Belo Horizonte) do Move seguia pela pista exclusiva da direita, no sentido Centro, quando apresentou falha mecânica e precisou parar bruscamente. O veículo que seguia atrás, um Move 65 (Estação Vilarinho/Centro), não conseguiu frear e acabou batendo na traseira do outro coletivo.

Por conta do acidente, ocorrido por volta das 7h30, o trânsito local ficou lento e precisou ser alterado para apenas uma faixa da pista exclusiva. Ainda segundo a BHTrans, outras linhas do Move foram desviadas para a pista mista, agilizando a viagem.

O trânsito foi normalizado por volta das 9h.