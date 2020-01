Em Montes Claros, colisão entre uma van escolar e um veículo de passeio, ocorrida na tarde de sábado (4), deixa dois mortos e sete feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na MGT 135, na altura do km 334, próximo ao distrito de Nova Esperança, por volta de 14h20.

O veículo de passeio transitava no sentido Mirabela e acabou perdendo o controle da direção e rodou na pista, chocando sua lateral na frente de uma van escolar, em que trafegava no outro sentido.

No veículo de passeio, o Corpo de Bombeiro encontrou três vítimas, sendo duas fatais que estavam presas às ferragens. O terceiro ocupante foi achado em estado grave.

Na van, com seis pessoas, o motorista foi encontrado com ferimentos, mas consciente, sem poder sair do carro porque as duas pernas estavam presas às ferragens. Outras duas pessoas também estavam feridas.