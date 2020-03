Onze pessoas morreram e 17 ficaram feridas, sendo uma em estado grave, após um acidente entre um micro-ônibus e um caminhão no km 154 da BR-365, próximo a Pirapora, no Norte de Minas, na madrugada deste deste domingo (22).

De acordo com a apuração inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo invadiu a contramão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus da empresa Trans DPM seguia de Londrina, no Paraná, para Itabaiana, no Sergipe com 27 pessoas e colidiu, por volta das 2h da madrugada, contra um caminhão que transportava repolhos.

Das 28 vítimas, 11 morreram no local, uma foi levada em estado grave para um hospital de Montes Claros, na mesma região; e as 16 restantes, com ferimentos leves, foram transportadas para um centro médico de Pirapora. O condutor do caminhão, cuja identidade e origem são desconhecidas, foi retirado das ferragens e levado a um hospital.

Conforme relatou a corporação, a ação de salvamento foi complexa e finalizou apenas por volta de 10h deste domingo. Trabalharam na operação quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, além de uma unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e ambulâncias dos municípios de Pirapora, Ibiaí e Várzea da Palma.

A reportagem procurou a Trans DPM, mas os telefones não atenderam. De acordo com o CNPJ da empresa, há informações de que a mesma está cadastrada para serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.

A reportagem também questionou a PRF sobre a análise dos tacógrafos dos veículos envolvidos, mas não há dados sobre o equipamento, no momento. A Polícia Civil investigará o caso.

Aguarde mais informações.

