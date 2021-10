Na próxima terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, o comércio de BH estará de portas abertas. A informação foi divulgada nesta quarta (6), pelas entidades representantes do setor, Câmara de Dirigentes Logistas de BH (CDL) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MG).

A CDL/BH ressalta que o comércio poderá funcionar de acordo com a Convenção Coletiva do Comércio da capital 2021/2022, respeitando-se o horário estipulado pela prefeitura. A entidade lembra que a empresa deverá conceder uma folga para os empregados que trabalharem nesse dia.

Para a Fecomércio-MG, a convocação de empregados para trabalhar no feriado está autorizada também em âmbito estadual, para todos os segmentos. A entidade ainda destaca as disposições da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que se encontram no site.

A PBH não divulgou ainda as regras para horário de funcionamento desses estabelecimentos e de outros setores da cidade.

