O comércio aposta no Dia dos Pais para aquecer as vendas. Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MG) revela que 86,4% dos empresários esperam resultados iguais ou superiores aos de 2020.

Entre os segmentos econômicos mais beneficiados pela data se destacam: tecidos, vestuário e calçados (78%); combustíveis e lubrificantes (64,3%); produtos alimentícios, bebidas e fumo (58,9%); joias, ótica, artigos recreativos e esportivos e eletrônicos (55,6%), além de móveis e eletrodomésticos (53,6%).

O economista-chefe da Fecomércio MG, Guilherme Almeida, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as expectativas para as vendas do Dia dos Pais, nesta quarta-feira (28), às 17h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.