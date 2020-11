Minas Gerais registrou 1.491 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (10). Portanto, o Estado chega a 372.482 infectados pelo novo coronavírus.

O número de mortes, no entanto, segue desatualizado. Conforme o Painel de Monitoramento dos Casos, disponibilizado pela SES, o sistema do Ministério da Saúde está com problemas técnicos. Por isso, não há mudanças no total das vítimas desde o último sábado (7).

Até o momento, 9.204 óbitos pela enfermidade foram confirmados em território mineiro. Dos 853 municípios de Minas, 851 tiveram pelo menos um registro da doença. Ao todo, 654 cidades confirmaram mortes pelo coronavírus.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia. A capital soma 49.672 casos e 1.520 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aparece em seguida, com 36.171 infectados e 674 óbitos.

Perfil

De acordo com o boletim epidemiológico, a média de idade das pessoas que perderam a vida é de 71 anos. Homens representam 57% das vítimas. Pelo menos 75% apresentavam alguma comorbidade.

Recuperação

Ainda segundo os dados da SES, 343.728 pacientes se recuperaram da doença. O governo acompanha 19.550 pessoas, internadas em unidades de saúde em fazendo acompanhamento residencial, em isolamento.