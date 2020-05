Pelo segundo dia consecutivo, Minas bateu recorde de mortos e novos infectados pela Covid em 24 horas. O Estado confirmou 14 óbitos da doença nesta quinta-feira (21). Com isso, subiu para 191 o número de pessoas que perderam a vida após contrair o coronavírus. No mesmo intervalo foram mais 310 doentes. Agora, são 5.596. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Os mais recentes óbitos, de acordo com a pasta, ocorreram em Ituiutaba, Juiz de Fora (2), Andradas, Frutal, Varginha, Muriaé, Teófilo Otoni (2), Contagem (2), Uberlândia, São Joaquim de Bicas e Belo Horizonte.

Até o momento, 41% dos municípios mineiros tiveram pelo menos um caso da enfermidade. São 354 cidades com confirmações do novo coronavírus. Deste total, 191 registraram mortes. BH segue com mais casos e óbitos, com 1.280 e 36, respectivamente.

Curados

O levantamento da SES também trouxe o número de pessoas que venceram a doença e hoje estão recuperadas. São 2.921 mineiros. Outras 2.484 seguem sendo acompanhadas, em isolamento domiciliar ou internadas em hospitais do Estado.