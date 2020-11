Minas Gerais registrou 2.324 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou a 387.751 infectados pela doença, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria Estadual de Saúde.

O levantamento aponta ainda que 74 pessoas morreram por complicações da doença no intervalo de um dia, alcançando o total 9.605 óbitos.

Apenas Cedro do Abaeté, na região Central, ainda não constatou casos da enfermidade e é considerada a única cidade no Brasil livre do novo coronavírus. Dos 853 municípios mineiros, 665 atestaram ao menos uma vítima da doença.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia, com 49.912 casos e 1.582 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aparece em seguida, com 36.184 infectados e 695 óbitos.

Perfil

Segundo o informativo, a média de idade das pessoas que perderam a vida é de 71 anos. Homens representam 57% das vítimas. Pelo menos 75% apresentavam alguma comorbidade.

Ainda segundo os dados da SES, 357.463 pacientes se recuperaram da doença. Há 20.683 pessoas internadas em unidades de saúde ou se recuperando em isolamento domiciliar.

