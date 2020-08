Minas Gerais registrou 88 óbitos e 2.888 casos do novo coronavírus em 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste domingo (16). O Estado soma agora 4.132 falecimentos e 174.402 infectados pela doença.

Atualmente, de acordo com o executivo estadual, 29.187 pacientes infectados com o vírus estão sendo acompanhados por equipes médicas, seja em isolamento domiciliar ou internação hospitalar. Desde o início da pandemia, em março deste ano, 141.083 pessoas que contraíram a enfermidade se livraram do vírus e são consideradas recuperadas.

Aos fins de semana, o boletim da SES não detalha os dados sobre a distribuição da Covid-19 no Estado. No entanto, Belo Horizonte é a cidade mineira com mais notificações da doença. A metrópole tem, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 808 óbitos em decorrência da enfermidade e 27.953 infectados.

Ocupação de leitos

Neste domingo, 65,60% dos leitos de UTI do Estado estão ocupados por pacientes em geral. Do total de vagas, 25,78% estão em uso por pessoas com confirmação ou suspeita de Covid-19.

Já os leitos de enfermaria têm ocupação de 58,09%. Do total de leitos clínicos, 7,89% são utilizados por pacientes com confirmação ou suspeita da doença causada pelo coronavírus.

