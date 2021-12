Para alcançar a população ainda não vacinada contra a Covid-19, a Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza, neste sábado (18), um mega mutirão de imunização contra a doença. Serão mais de 100 pontos volantes para aplicação da dose, que estarão espalhados por diversos bairros da cidade.

Conforme informou o município, a meta é atingir 90% de imunização completa do público-alvo da campanha, com as duas doses aplicadas. Até o momento, segundo dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha, 86% da população com 12 anos ou mais recebeu duas doses ou dose única na cidade.

Em Betim, cerca de 20 mil pessoas ainda estão com a segunda aplicação em atraso. Dessas, aproximadamente 8 mil são adolescentes de 12 a 17 anos. “A participação da comunidade é muito importante, pois a imunização é coletiva. Quanto mais pessoas vacinadas, menor será a disseminação do coronavírus e teremos a redução de casos graves da doença, o que, por consequência, reduzirá a demanda no sistema de saúde,” afirmou o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana.

Postos volantes

Os postos serão montados em estabelecimentos comerciais, como mercados e farmácias, além de sedes de associações, igrejas, escolas e até mesmo em residências. Veja aqui a lista com os endereços.

Para garantir a dose, será necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF, um comprovante de endereço, cartão de vacina e o Cartão SUS.

